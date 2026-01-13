حالة الطقس: أمطار مصحوبة بعواصف رعدية

حذرت الأرصاد خلال تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر شدة سرعة الرياح التي تصل سرعتها في بعض الهبات 80 كم/ ساعة، وتشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، والتزحلق على الطرقات نتيجة لتساقط البرد، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، غائما وباردا إلى شديد البرودة، مع استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتسقط الأمطار على معظم المناطق، تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد في بعض الفترات.

وتتهيأ الفرصة لهطول أمطار غزيرة أحيانا على مناطق واسعة، خاصة في السواحل والمناطق الشمالية، وتكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد في بعض الفترات.

وخلال ساعات الليل يستمر الطقس ماطرا على فترات، ويسود جو بارد يزداد برودة خلال منتصف الليل والفجر والصباح الباكر، مع استمرار تساقط الأمطار في معظم المناطق على فترات.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية قد تصل في بعض الأحيان إلى نحو 70 كيلومترا في الساعة، فيما يكون البحر مائجا.

أما في يوم الأربعاء، يكون الطقس غائما جزئيا وماطرا أحيانا، حيث يبدأ المنخفض الجوي بالانحسار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء شتوية باردة وغائمة جزئيا نهارا في المناطق الجبلية والسهلية.

وتبقى الفرصة سانحة خلال ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الأمطار، فيما تكون درجات الحرارة أدنى من معدلاتها السنوية بنحو ثلاث درجات مئوية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الجو باردا في جميع المناطق، بما فيها الجبلية والسهلية والساحلية، مع استمرار الإحساس بالأجواء الشتوية الباردة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، والبحر مائجا.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا وباردا، خاصة في المناطق الجبلية العالية، فيما يسود جو بارد نسبيا في المناطق السهلية خلال ساعات النهار. وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات محلية متفرقة من الأمطار.

وخلال ساعات الليل، يصبح الجو باردا في جميع المناطق الجبلية، كما يكون باردا أيضا في المناطق السهلية والساحلية ولكن بدرجة أقل، مع استمرار الأجواء الشتوية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس بارد نهارا مع ظهور سحب على ارتفاعات مختلفة.

وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات محلية من الأمطار في مناطق متفرقة من البلاد، ليلا، يكون الجو شديد البرودة.

أما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس غائم جزئيًا نهارًا.

ويكون الطقس باردا في المناطق الجبلية ومعتدلا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، ليلا، تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة.

وحذرت الأرصاد خلال تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر شدة سرعة الرياح التي تصل سرعتها في بعض الهبات 80 كم/ ساعة، وتشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، والتزحلق على الطرقات نتيجة لتساقط البرد، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع موج البحر.