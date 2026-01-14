حالة الطقس: أمطار متفرقة مع انحسار المنخفض الجوي

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء شتوية باردة وغائمة جزئيا نهارا في المناطق الجبلية والسهلية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا وماطرا أحيانا، حيث يبدأ المنخفض الجوي بالانحسار.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء شتوية باردة وغائمة جزئيا نهارا في المناطق الجبلية والسهلية.

وتبقى الفرصة سانحة خلال ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الأمطار، فيما تكون درجات الحرارة أدنى من معدلاتها السنوية بنحو ثلاث درجات مئوية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الجو باردا في جميع المناطق، بما فيها الجبلية والسهلية والساحلية، مع استمرار الإحساس بالأجواء الشتوية الباردة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، والبحر مائجا.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا وباردا، خاصة في المناطق الجبلية العالية، فيما يسود جو بارد نسبيا في المناطق السهلية خلال ساعات النهار. وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات محلية متفرقة من الأمطار.

وخلال ساعات الليل، يصبح الجو باردا في جميع المناطق الجبلية، كما يكون باردا أيضا في المناطق السهلية والساحلية ولكن بدرجة أقل، مع استمرار الأجواء الشتوية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس بارد نهارا مع ظهور سحب على ارتفاعات مختلفة.

وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات محلية من الأمطار في مناطق متفرقة من البلاد، ليلا، يكون الجو شديد البرودة.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس غائم جزئيا نهارا.

ويكون الطقس باردا في المناطق الجبلية ومعتدلا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، ليلا، تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة.