حالة الطقس: أجواء شتوية متقلبة حتى السبت

حذرت الأرصاد الجوية من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد سقوط الأمطار، وتدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، مع بقاء الجو باردا، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق حتى ساعات الظهيرة.

ويكون الطقس غائما جزئيا وباردا، خاصة في المناطق الجبلية العالية، فيما يسود جو بارد نسبيا في المناطق السهلية خلال ساعات النهار.

وخلال ساعات الليل، يصبح الجو باردا في جميع المناطق الجبلية، كما يكون باردا أيضا في المناطق السهلية والساحلية ولكن بدرجة أقل، مع استمرار الأجواء الشتوية المتقلبة.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويسود طقس بارد نهارا مع ظهور سحب على ارتفاعات مختلفة.

وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات محلية من الأمطار في مناطق متفرقة من البلاد، ليلا، يكون الجو شديد البرودة.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس غائم جزئيا نهارا.

ويكون الطقس باردا في المناطق الجبلية ومعتدلا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، ليلا، تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

