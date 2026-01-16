حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

من المتوقع أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويسود طقس بارد نهارا مع ظهور سحب على ارتفاعات مختلفة.

وتتهيأ الفرصة لهطول زخات محلية من الأمطار في مناطق متفرقة من البلاد، ليلا، يكون الجو شديد البرودة.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس غائم جزئيا نهارا.

ويكون الطقس باردا في المناطق الجبلية ومعتدلا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، ليلا، تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأحد، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويسود جو بارد وماطر وتتأثر البلاد بمنخفض جوي جديد حيث تتساقط الأمطار في معظم المناطق وتنشط الرياح بشكل واضح.

أما في يوم الإثنين، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود جو غائم جزئي وبارد نسبي نهارا وشديد البرودة ليلاً وفجرا خاصة في المناطق الجبلية.