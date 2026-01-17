حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئيا نهارا

خلال ساعات الليل، فيطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، خاصة في المناطق المرتفعة.

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائماً جزئياً مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث يسود طقس بارد في المناطق الجبلية، ومعتدل نسبياً في المناطق السهلية والساحلية.

أما خلال ساعات الليل، فيطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، خاصة في المناطق المرتفعة.

وأضافت الأرصاد أن البلاد ستتأثر، يوم غدٍ الأحد، بمنخفض جوي جديد، يرافقه انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليسود طقس بارد وماطر في معظم المناطق، مع تساقط الأمطار على فترات، ونشاط متوقع على سرعة الرياح أحياناً.

وبحسب التوقعات، يطرأ يوم الاثنين ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً خلال ساعات النهار، في حين تكون الأجواء شديدة البرودة ليلاً وفي ساعات الفجر، خاصة في المناطق الجبلية.