حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة حتى الثلاثاء

حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال أيام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من مخاطر عدة، تشمل تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة نتيجة غزارة الأمطار، شدة سرعة الرياح، الانزلاق على الطرقات، انخفاض مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع موج البحر.

يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد تدريجيا، اليوم الأحد، بمنخفض جوي، حيث يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وباردا إلى شديد البرودة.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي يوم الإثنين، يكون الجو غائما إلى غائم جزئي باردا إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

وتبقى الفرصة مهيأة خلال ساعات النهار لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ويكون الجو باردا إلى شديد البرودة.

يظل الطقس باردا جدا في الصباح والمساء والليل، بينما يشهد النهار درجات حرارة أقل برودة مع غياب الشمس جزئيا وسماء غائمة جزئيا.

الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، تبقى درجات الحرارة منخفضة، مع جو بارد وغائم جزئيا إلى غائم خلال النهار، وشديد البرودة ليلا وفجرا، خصوصا في المناطق الجبلية العالية.

يوم الخميس، يشهد الطقس ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، مع جو غائم جزئي وبارد نسبي خلال النهار في الجبال والمناطق المرتفعة.

ويكون الطقس دافئًا نسبيًا في السهول والمناطق الساحلية، وفي الليل، يصبح الجو باردا في جميع المناطق.

