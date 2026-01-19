طقس بارد إلى شديد البرودة وأمطار متفرقة خلال الأيام المقبلة

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد أجواءً باردة إلى شديدة البرودة خلال الأيام القريبة، مع طقس غائم جزئيًا وفرصة لسقوط أمطار متفرقة، وسط تحذيرات من تشكل السيول، وشدة الرياح، والانزلاق على الطرقات.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس غائم إلى غائم جزئي، وبارد إلى شديد البرودة، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الفرصة مهيأة خلال ساعات النهار لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، فيما يكون البحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء، فيكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، دون تغير يُذكر على درجات الحرارة، ويبقى الطقس باردًا إلى شديد البرودة، خاصة خلال ساعات الصباح والمساء والليل، بينما يكون النهار أقل برودة مع غياب جزئي لأشعة الشمس. وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويستمر الطقس، يوم الأربعاء، باردًا مع درجات حرارة منخفضة، حيث يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم نهارًا، وشديد البرودة ليلًا وفجرًا، لا سيما في المناطق الجبلية العالية.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو غائمًا جزئيًا وباردًا نسبيًا نهارًا في المناطق الجبلية والمرتفعة، ودافئًا نسبيًا في السهول والمناطق الساحلية، فيما يعود الطقس ليكون باردًا ليلًا في جميع المناطق.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، من مخاطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، والانزلاق على الطرقات، وانخفاض مدى الرؤية الأفقية، إضافة إلى ارتفاع موج البحر.