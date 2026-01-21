حالة الطقس: أجواء باردة وغائمة جزئيا

لا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، نهارا، وشديد البرودة ليلا وفجرا، خصوصا في المناطق الجبلية العالية.

يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم (Getty Images)

يتوقع الراصد الجوي أن تبقى درجات الحرارة منخفضة، اليوم الأربعاء، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم.

تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية.

ويكون الطقس دافئا نسبيا في السهول والمناطق الساحلية، وفي الليل، يصبح الجو باردا في جميع المناطق.

وفي ساعات الليل يحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق.

وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول مساء إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين والمزارعين خلال ليلة وصباح الثلاثاء وصباح الأربعاء من خطر تشكل الصقيع والانجماد في مناطق واسعة من البلاد، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب، ومن خطر التزحلق على الطرقات.