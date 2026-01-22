حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة متوقعة مع نهاية الأسبوع

يكون الطقس دافئا نسبيا في السهول والمناطق الساحلية، وفي الليل، يصبح الجو باردا في جميع المناطق. وفي ساعات الليل يحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية.

ويكون الطقس دافئا نسبيا في السهول والمناطق الساحلية، وفي الليل، يصبح الجو باردا في جميع المناطق.

وفي ساعات الليل يحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق.

وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول مساء إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود خلال ساعات النهار جو مائل للدفء، خاصة في المناطق السهلية والساحلية والأغوار.

في حين يبقى الطقس باردا نسبيا إلى بارد في المناطق الجبلية. أما خلال ساعات الليل، فيسود جو شديد البرودة.

وفي يوم الإثنين، تواصل درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي، ليكون الطقس نهارا معتدلا نسبيا ومائلا للدفء حتى في المناطق الجبلية، بينما يبقى الجو باردا خلال ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.