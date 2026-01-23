أجواء متقلبة وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة أجواءً متقلبة، تتراوح بين غائم جزئيًا وبارد نسبيًا، مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة اعتبارًا من الأحد، واحتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة في بعض المناطق.

ففي اليوم الجمعة، يكون الجو غائمًا جزئيًا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس باردًا نسبيًا، خاصة في المناطق الجبلية. وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة ومتفرقة. وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، فيما يكون البحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم غد السبت، فيكون الجو غائمًا جزئيًا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويطرأ يوم الأحد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث يسود خلال ساعات النهار طقس مائل للدفء، خاصة في المناطق السهلية والساحلية والأغوار، في حين يبقى الجو باردًا نسبيًا إلى بارد في المناطق الجبلية. وخلال ساعات الليل، يكون الطقس شديد البرودة.

وفي يوم الإثنين، تواصل درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي، ليكون الطقس نهارًا معتدلًا نسبيًا ومائلًا للدفء حتى في المناطق الجبلية، بينما يبقى الجو باردًا خلال ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.