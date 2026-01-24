حالة الطقس: غائم جزئيًا مع احتمال أمطار متفرقة

يبقى الطقس حتى يوم الأربعاء بين غائم وغائم جزئيًا، وباردًا نسبيًا في المناطق الجبلية، ودافئًا نسبيًأ في المناطق المنخفضة.

يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، اليوم السبت، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا وباردًا خلال ساعات النهار فوق الجبال، باردًا نسبيًا بقية المناطق، ويُتوقع سقوط أمطار متفرقة، يُرجح أن تكون مصحوبة بعواصف رعدية في شمال البلاد، ويحتمل سقوط زخات محلية محدودة في الوسط، وأثناء ساعات المساء والليل يكون الطقس باردًا بشكلٍ لافت.

الأحد: يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها بقليل، وتكون الأجواء مشمسة ولطيفة منتصف النهار وتظهر تدريجيًا سحب عالية، وتتحول إلى باردة بقية الأوقات.

الاثنين: يكون الطقس غائمًا جزئيًا بسحب عالية ومتوسطة، وباردًا نسبيًا نهارًا فوق الجبال، دافئًا في المناطق المنخفضة، وباردًا بوجهٍ عام أثناء ساعات المساء والليل.

الثلاثاء: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا وباردًا نسبيًا فوق الجبال دافئًا نسبيًا في المناطق المنخفضة أثناء ساعات النهار، وخلال ساعات المساء والليل يتحول الطقس إلى بارد.

الأربعاء: يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتنشط الرياح أحيانًا، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا، ويُتوقع سقوط زخات من المطر على فترات في بعض المناطق.