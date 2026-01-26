حالة الطقس: ارتفاع طفيف على الحرارة وأجواء باردة ليلا

خلال ساعات النهار يسود جو معتدل ومائل إلى الدفء حتى فوق المرتفعات، في حين تعود الأجواء الباردة لتسود ليلا وفي ساعات الفجر والصباح الباكر.

يتوقع الراصد الجوي، اليوم الإثنين، أن يكون الطقس غائما جزئيا، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نسبيًا، خاصة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية.

والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأربعاء، فيتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء باردة، خاصة في المناطق الجبلية.

وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار، قد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد في بعض المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، فيما يكون البحر متوسط ارتفاع الموج.