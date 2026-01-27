حالة الطقس: أجواء باردة وغائمة جزئيا

الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتبقى الأجواء باردة نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية.

أما يوم الأربعاء، فيتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء باردة، خاصة في المناطق الجبلية.

وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار، قد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد في بعض المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، فيما يكون البحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع أجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا إلى باردة خلال ساعات النهار.

وخلال ساعات الليل، يسود طقس بارد، ويكون الجو غائماً جزئياً خاصة في المناطق الجبلية، مع توقعات بسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، تواصل درجات الحرارة رحلة الارتفاع الطفيف، ويسود طقس غائم جزئيا ودافئ نسبيا خلال ساعات النهار، مع ظهور كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة.

وخلال ساعات الليل، ينقلب الطقس إلى بارد، مع استمرار الأجواء الغائمة جزئيا.