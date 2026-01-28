حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة حتى الخميس

يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على المناطق الشمالية تمتد تدريجيا خلال ساعات المساء إلى المناطق الوسطى والجنوبية، وتكون أحيانا غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد.

يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد، اليوم الأربعاء، بمنخفض جوي، حيث يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم ومغبرا أحيانا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة، خاصة في المناطق الجبلية.

ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على المناطق الشمالية تمتد تدريجيا خلال ساعات المساء إلى المناطق الوسطى والجنوبية، وتكون أحيانا غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، فيما يكون البحر مائجا.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع أجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا إلى باردة خلال ساعات النهار.

وخلال ساعات الليل، يسود طقس بارد، ويكون الجو غائماً جزئياً خاصة في المناطق الجبلية، مع توقعات بسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، تواصل درجات الحرارة رحلة الارتفاع الطفيف، ويسود طقس غائم جزئيا ودافئ نسبيا خلال ساعات النهار، مع ظهور كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة.

وخلال ساعات الليل، ينقلب الطقس إلى بارد، مع استمرار الأجواء الغائمة جزئيا.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.