حالة الطقس: أمطار متفرقة الخميس وأجواء معتدلة مع نهاية الأسبوع

حذرت الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، والتزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الأفقية، وارتفاع موج البحر.

يتوقع الراصد الجوي أن يستمر تأثير المنخفض الجوي، اليوم الخميس، ويكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية.

ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، وفي ساعات المساء تضعف فرصة الهطول تدريجيا.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، تواصل درجات الحرارة رحلة الارتفاع الطفيف، ويسود طقس غائم جزئيا ودافئ نسبيا خلال ساعات النهار، مع ظهور كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة.

ويسود طقس معتدل نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، مع ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية في سماء المنطقة.

وخلال ساعات الليل، ينقلب الطقس إلى بارد، مع استمرار الأجواء الغائمة جزئيا.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

ويسود طقس دافئ نسبيا خلال ساعات النهار، يليه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلا، حيث يصبح الجو باردا في مختلف المناطق، خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأحد، لا يطرأ تغير يُذكر على الحالة الجوية، حيث تبقى درجات الحرارة مستقرة، ويسود طقس دافئ إلى معتدل نهارا، لا سيما في المناطق السهلية والساحلية.

أما خلال ساعات الليل، فيصبح الجو باردا في مختلف المناطق، ويكون أشد برودة في المناطق الجبلية.

أما في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس مشمسًا إلى غائم جزئي خلال ساعات النهار، مع أجواء دافئة نسبيا في النصف الأول منه.

وخلال المساء، تتساقط أمطار متفرقة أحيانًا، خاصة في المناطق الشمالية. أما ليلا وفي ساعات الفجر الباكر، فيصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد في مختلف المناطق، ويكون أشد برودة في المناطق الجبلية.

وفي يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد نهارا، مع تغطية كميات كبيرة من السحب الماطرة للسماء.

وخلال ساعات النهار، تتهيأ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على فترات في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد. أما ليلا، فيسود جو بارد.