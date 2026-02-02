حالة الطقس: بارد وماطر حتى الأربعاء

خلال المساء، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا، خاصة في المناطق الشمالية. أما ليلا وفي ساعات الفجر الباكر، فيصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد في مختلف المناطق، ويكون أشد برودة في المناطق الجبلية.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، اليوم الإثنين، ويكون الطقس مشمسا إلى غائم جزئي خلال ساعات النهار، مع أجواء دافئة نسبيا في النصف الأول منه.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما وباردا إلى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة.

وتتأثر البلاد بمنخفض جوي وزخات من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا.

والرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، تصل سرعاتها في بعض الهبات حوالي 60 كم/ ساعة، والبحر مائج.

يوم اليوم الأربعاء، يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد، حيث يكون الطقس باردا إلى شديد البرودة، مع سقوط زخات من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بعواصف رعدية.

مع ساعات الظهيرة، يبدأ المنخفض بالانحسار تدريجيا، مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح تكون شمالية غربية نشطة السرعة، والبحر مائج.

يوم الخميس، يشهد الطقس ارتفاعا طفيفا آخر في درجات الحرارة، مع طقس مشمس إلى غائم جزئيا ودافئ نسبيا خلال النهار في الجبال والمناطق المرتفعة، بينما يسود جو دافئ تماما في المناطق السهلية والساحلية.

ومع ساعات الليل، يبرد الجو في كافة المناطق، خاصة الجبلية منها.