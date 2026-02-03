حالة الطقس: أمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا

حذرت دائرة الأرصاد الجوية، خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يوم الثلاثاء، من مخاطر تشكّل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، إضافة إلى خطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية، فضلا عن ارتفاع موج البحر.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما وباردا إلى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتتأثر البلاد بمنخفض جوي وزخات من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا.

والرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، تصل سرعاتها في بعض الهبات حوالي 60 كم/ ساعة، والبحر مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يوم الثلاثاء، من مخاطر تشكّل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، إضافة إلى خطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية، فضلا عن ارتفاع موج البحر.

وفي يوم اليوم الأربعاء، يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد، حيث يكون الطقس باردا إلى شديد البرودة، مع سقوط زخات من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بعواصف رعدية.

مع ساعات الظهيرة، يبدأ المنخفض بالانحسار تدريجيا، مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح تكون شمالية غربية نشطة السرعة، والبحر مائج.

أما في يوم الخميس، يشهد الطقس ارتفاعا طفيفا آخر في درجات الحرارة، مع طقس مشمس إلى غائم جزئيا ودافئ نسبيا خلال النهار في الجبال والمناطق المرتفعة، بينما يسود جو دافئ تماما في المناطق السهلية والساحلية.

ومع ساعات الليل، يبرد الجو في كافة المناطق، خاصة الجبلية منها.

الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، تواصل درجات الحرارة رحلة الارتفاع الطفيف، ويسود نهارا جو غائم جزئيا ودافئا.

ويكون الجو معتدلا في المناطق السهلية والساحلية مع ظهور كميات من السحب العالية والمتوسطة. أما ليلا فيسود جو بارد.

يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويسود صباحا جو مستقر ومائل للبرودة في كافة المناطق، فيما يكون الجو معتدلا نهارا.

أما ليلا فيصبح الجو باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في باقي المناطق السهلية والساحلية.