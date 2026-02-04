حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

يكون الطقس باردا إلى شديد البرودة، وتتساقط زخات من الأمطار على مختلف المناطق، مع ساعات الظهيرة، يبدأ تأثير المنخفض الجوي بالانحسار تدريجيا، مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

يتوقع الراصد الجوي أن يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد، اليوم الأربعاء، حيث يكون الطقس باردا إلى شديد البرودة، مع سقوط زخات من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية.

مع ساعات الظهيرة، يبدأ المنخفض بالانحسار تدريجيا، مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح تكون شمالية غربية نشطة السرعة، والبحر مائج.

أما في يوم الخميس، يشهد الطقس ارتفاعا طفيفا آخر في درجات الحرارة، مع طقس مشمس إلى غائم جزئيا ودافئ نسبيا خلال النهار في الجبال والمناطق المرتفعة، بينما يسود جو دافئ تماما في المناطق السهلية والساحلية.

ومع ساعات الليل، يبرد الجو في كافة المناطق، خاصة الجبلية منها.

الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، تواصل درجات الحرارة رحلة الارتفاع الطفيف، ويسود نهارا جو غائم جزئيا ودافئا.

ويكون الجو معتدلا في المناطق السهلية والساحلية مع ظهور كميات من السحب العالية والمتوسطة. أما ليلا فيسود جو بارد.

الرياح جنوبية شرقية معتدلة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويسود صباحا جو مستقر ومائل للبرودة في كافة المناطق، فيما يكون الجو معتدلا نهارا.

أما ليلا فيصبح الجو باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في باقي المناطق السهلية والساحلية.