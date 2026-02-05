حالة الطقس: أجواء معتدلة تميل للدفء مع نهاية الأسبوع

يوم الجمعة، تواصل درجات الحرارة رحلة الارتفاع الطفيف، ويسود نهارا جو غائم جزئيا ودافئا.يكون الجو معتدلا في المناطق السهلية والساحلية مع ظهور كميات من السحب العالية والمتوسطة.

يتوقع الراصد الجوي أن يشهد الطقس، اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا آخر في درجات الحرارة، مع طقس مشمس إلى غائم جزئيا ودافئ نسبيا خلال النهار في الجبال والمناطق المرتفعة، بينما يسود جو دافئ تماما في المناطق السهلية والساحلية.

ومع ساعات الليل، يبرد الجو في كافة المناطق، خاصة الجبلية منها.

الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب.

وفي يوم الجمعة، تواصل درجات الحرارة رحلة الارتفاع الطفيف، ويسود نهارا جو غائم جزئيا ودافئا.

ويكون الجو معتدلا في المناطق السهلية والساحلية مع ظهور كميات من السحب العالية والمتوسطة. أما ليلا فيسود جو بارد.

الرياح جنوبية شرقية معتدلة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويسود صباحا جو مستقر ومائل للبرودة في كافة المناطق، فيما يكون الجو معتدلا نهارا.

أما ليلا فيصبح الجو باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في باقي المناطق السهلية والساحلية.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس معتدل نهارا في المناطق الجبلية والمرتفعة.

ويكون الجو شديد الاعتدال ومائلا للدفء في المناطق السهلية والساحلية. وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس باردا نسبيا في مختلف المناطق الجبلية.