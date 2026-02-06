طقس مستقر وارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهاية الأسبوع

تشهد البلاد نهاية أسبوع بطقس مستقر عمومًا، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وأجواء معتدلة نهارًا وباردة نسبيًا ليلًا في مختلف المناطق.

تشهد البلاد، اليوم الجمعة، ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة، حيث يسود نهارًا طقس دافئ وغائم جزئيًا، مع أجواء معتدلة في المناطق السهلية والساحلية وظهور سحب عالية ومتوسطة. أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس باردًا نسبيًا. وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم السبت، لا يطرأ تغيّر يُذكر على درجات الحرارة، إذ يسود صباحًا طقس مستقر ومائل للبرودة في مختلف المناطق، على أن يصبح معتدلًا خلال ساعات النهار. ليلًا، يكون الجو باردًا في المناطق الجبلية وباردًا نسبيًا في المناطق السهلية والساحلية. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما يوم الأحد، فيطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة، ويسود طقس معتدل نهارًا في المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما يكون الطقس شديد الاعتدال ومائلًا للدفء في المناطق السهلية والساحلية. وخلال ساعات الليل، يعود الجو ليصبح باردًا نسبيًا في المناطق الجبلية.