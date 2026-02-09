حالة الطقس: تقلبات جوية حتى الأربعاء بين برد ودفء

تشهد البلاد حتى، الأربعاء، تقلبات ملحوظة في الأحوال الجوية، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الإثنين، مع أجواء غائمة وفرص لأمطار متفرقة، ثم ترتفع الحرارة بشكل ملموس، الثلاثاء، مع أجواء دافئة، قبل أن تعاود الانخفاض الأربعاء.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع تغطية واسعة للسحب في سماء البلاد، فيما تتاح الفرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار في مناطق مختلفة من أقصى شمال البلاد. أما خلال ساعات الليل، فيسود جو بارد بشكل واضح.

الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

أما يوم الثلاثاء، فيكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، مع أجواء دافئة في معظم المناطق.

ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، فيما تغطي السماء سحب على ارتفاعات مختلفة.

ويكون الجو معتدلا ولطيفا نهارا في المناطق الجبلية والسهلية، بينما يسود طقس دافئ جدا في المناطق الغورية. وخلال ساعات الليل، يصبح الجو باردا نسبيا في جميع المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، فيطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا خلال ساعات النهار، مع ظهور كميات من السحب في السماء.

وتكون الأجواء معتدلة إلى دافئة في المناطق الساحلية والسهلية، ودافئة نسبيا في المناطق الجبلية. وخلال ساعات الليل، يسود جو بارد في مختلف المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.