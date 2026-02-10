حالة الطقس: أجواء دافئة نهارا وباردة ليلا

تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة تقلبات على درجات الحرارة، حيث تسود أجواء دافئة نهارا وباردة ليلا، مع ارتفاع ملموس على الحرارة اليوم الثلاثاء يتبعه انخفاض يوم الأربعاء، ثم استقرار نسبي حتى نهاية الأسبوع مع ارتفاعات طفيفة تدريجية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم، مع أجواء دافئة في معظم المناطق.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، فيما تغطي السماء سحب على ارتفاعات مختلفة.

ويكون الجو معتدلا ولطيفا نهارا في المناطق الجبلية والسهلية، بينما يسود طقس دافئ جدا في المناطق الغورية. وخلال ساعات الليل، يصبح الجو باردا نسبيا في جميع المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، فيطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا خلال ساعات النهار، مع ظهور كميات من السحب في السماء.

وتكون الأجواء معتدلة إلى دافئة في المناطق الساحلية والسهلية، ودافئة نسبيا في المناطق الجبلية. وخلال ساعات الليل، يسود جو بارد في مختلف المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما يوم الخميس، فيكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، دون حدوث تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتسود أجواء مستقرة ومائلة للبرودة خلال ساعات الصباح في مختلف المناطق، فيما يكون الطقس معتدلا نهارا في المناطق السهلية والساحلية والغورية، وأقل دفئا في المناطق الجبلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الجو باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في بقية المناطق السهلية والساحلية.

الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس غائم جزئيا.

وتكون الأجواء معتدلة نهارا في المناطق الجبلية والمرتفعة، مع ظهور كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة غير الماطرة، فيما يسود طقس معتدل إلى دافئ في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ولطيفا في باقي المناطق.

ويم السبت، لن يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس مستقر ومشمس، مع أجواء مائلة للبرودة فجرا في المناطق الجبلية.

وخلال ساعات النهار، يكون الجو معتدلا في مختلف المناطق مع أجواء ربيعية صافية. أما ليلا، فيسود جو بارد نسبيا في المناطق الجبلية، ومنعش في المناطق السهلية والساحلية.

أما في يوم الأحد، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود جو معتدل نهارا في المناطق الجبلية والمرتفعة.

ويكون الطقس شديد الاعتدال والدافئ في المناطق السهلية والساحلية. وخلال ساعات الليل، يصبح الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية.