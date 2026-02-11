حالة الطقس: أجواء معتدلة ودافئة نسبيا

تكون الأجواء معتدلة إلى دافئة في المناطق الساحلية والسهلية، وأقل دفئا في المناطق الجبلية، مع رياح معتدلة وبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأجواء معتدلة إلى دافئة في المناطق الساحلية (Getty Images)

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ويسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا خلال ساعات النهار، مع ظهور كميات من السحب في السماء.

وتكون الأجواء معتدلة إلى دافئة في المناطق الساحلية والسهلية، ودافئة نسبيا في المناطق الجبلية. وخلال ساعات الليل، يسود جو بارد في مختلف المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما يوم الخميس، فيكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، دون حدوث تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتسود أجواء مستقرة ومائلة للبرودة خلال ساعات الصباح في مختلف المناطق، فيما يكون الطقس معتدلا نهارا في المناطق السهلية والساحلية والغورية، وأقل دفئا في المناطق الجبلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الجو باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في بقية المناطق السهلية والساحلية.

الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس غائم جزئيا.

وتكون الأجواء معتدلة نهارا في المناطق الجبلية والمرتفعة، مع ظهور كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة غير الماطرة، فيما يسود طقس معتدل إلى دافئ في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ولطيفا في باقي المناطق.

الرياح جنوبية شرقية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس مستقر ومشمس، مع أجواء مائلة للبرودة فجرا في المناطق الجبلية.

وخلال ساعات النهار، يكون الجو معتدلا في مختلف المناطق مع أجواء ربيعية صافية. أما ليلا، فيسود جو بارد نسبيا في المناطق الجبلية، ومنعش في المناطق السهلية والساحلية.

أما في يوم الأحد، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود جو معتدل نهارا في المناطق الجبلية والمرتفعة.

ويكون الطقس شديد الاعتدال والدافئ في المناطق السهلية والساحلية. وخلال ساعات الليل، يصبح الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية.