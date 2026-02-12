حالة الطقس: أجواء معتدلة في نهاية الأسبوع

في نهاية الأسبوع، تسود أجواء مستقرة ومائلة للبرودة صباحا في جميع المناطق، بينما يكون الطقس معتدلا نهارا في السهول والسواحل والغور، وأقل دفئا في المناطق الجبلية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، دون حدوث تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتسود أجواء مستقرة ومائلة للبرودة خلال ساعات الصباح في مختلف المناطق، فيما يكون الطقس معتدلا نهارا في المناطق السهلية والساحلية والغورية، وأقل دفئا في المناطق الجبلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الجو باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في بقية المناطق السهلية والساحلية.

الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، يكون الطقس، غائما جزئيا ودافئا ومغبرا، مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة.

وتكون الأجواء معتدلة نهارا في المناطق الجبلية والمرتفعة، مع ظهور كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة غير الماطرة، فيما يسود طقس معتدل إلى دافئ في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، يتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، قد تكون أحيانا مصحوبة بعواصف رعدية.

تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار، فيما يتراوح ارتفاع البحر بين متوسط إلى مائج.

يتوقع أن يكون الطقس يوم السبت غائما جزئيا وباردا نسبيا، خصوصا في المناطق الجبلية، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة.

كما قد تسقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الشمالية، قد تكون أحيانا مصحوبة بعواصف رعدية.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما في يوم الأحد، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود جو معتدل نهارا في المناطق الجبلية والمرتفعة.

ويكون الطقس شديد الاعتدال والدافئ في المناطق السهلية والساحلية. وخلال ساعات الليل، يصبح الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب.