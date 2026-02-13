تقلبات جوية نهاية الأسبوع: أجواء دافئة ومغبرة الجمعة وانخفاض ملموس السبت

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، غائمًا جزئيًا ودافئًا ومغبرًا، مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة، يعقبه انخفاض ملحوظ يوم السبت وأجواء باردة نسبيًا، خاصة في المناطق الجبلية، مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أجواء متقلبة خلال نهاية الأسبوع، تبدأ اليوم الجمعة بطقس غائم جزئيًا ودافئ ومغبر، مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة.

وتسود أجواء معتدلة نهارًا في المناطق الجبلية والمرتفعة، مع ظهور كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة غير الماطرة، فيما يكون الطقس معتدلًا إلى دافئ في المناطق السهلية والساحلية. وخلال ساعات الليل، يُتوقع هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق، قد تكون مصحوبة أحيانًا بعواصف رعدية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانًا ومثيرة للغبار، فيما يتراوح ارتفاع موج البحر بين المتوسط والمائج.

أما يوم السبت، فيكون الطقس غائمًا جزئيًا وباردًا نسبيًا، لا سيما في المناطق الجبلية، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة. كما يُحتمل سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الشمالية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية. وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويطرأ يوم الأحد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع أجواء معتدلة نهارًا في المناطق الجبلية، ودافئة في السهول والسواحل، فيما يصبح الطقس باردًا نسبيًا ليلًا، خاصة في المناطق المرتفعة.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب.