حالة الطقس: غائم وبارد نسبيًا وزخات متفرقة

الاثنين المقبل يطرا ارتفاع لافت على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحدود ( 10 درجات).

يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، اليوم السبت، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا وباردًا نسبيًا، وتسقط خلال ساعات الفجر والصباح أمطار، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية في شمال البلاد، وتضعف الهطولات ظهرًا، وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس باردًا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

الأحد: يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها العامة بشكل لافت، ويزداد الطقس دفئًا خلال ساعات النهار، وتنشط الرياح الشرقية أحيانًا، ويكون باردًا نسبيًا إلى بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية.

الاثنين: توالي درجات الحرارة صعودها بشكل لافت لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحدود ( 10 درجات)، ويكون الطقس دافئًا خلال ساعات النهار في مختلف المناطق، وباردًا نسبيًا خلال ساعات المساء والليل.

الثلاثاء: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع استمرارها فوق معدلاتها بحدود 4 درجات، وتنشط الرياح، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا وباردًا نسبيًا خلال ساعات النهار، وباردًا بوجهٍ عام أثناء ساعات المساء والليل، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة.

الأربعاء: يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا نسبيًا إلى بارد وغائمًا جزئيًا إلى غائم، وتتهيأ الفرصة خلال النصف الثاني من اليوم لهطول أمطار متفرقة، وأثناء ساعات المساء والليل يكون الطقس باردًا وماطرًا في شمال البلاد وربما الوسط.