حالة الطقس: تقلبات جوية مع فرص أمطار وغبار خلال الأسبوع

طقس صاف ودافئ مع ارتفاع على درجات الحرارة، وأجواء معتدلة في الجبال ودافئة في المناطق السهلية والساحلية، مع برودة نسبية ليلا في المناطق الجبلية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الأحد، صافيا ودافئا، مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة.

وتسود أجواء معتدلة نهارا في المناطق الجبلية والمرتفعة، في حين يكون الطقس شديد الاعتدال والدافئ في المناطق السهلية والساحلية.

أما خلال ساعات الليل، فيصبح الجو باردا نسبيا في جميع المناطق الجبلية.

والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الإثنين، يكون الجو صافيا إلى غائم جزئيا ودافئا في المناطق الجبلية، بينما يكون حارا نسبيا في باقي المناطق، مع استمرار الارتفاع الملموس على درجات الحرارة.

وتسود أجواء معتدلة تماما ودافئة إلى حد كبير خلال ساعات النهار حتى في المناطق الجبلية، فيما يصبح الجو باردا نسبيا خلال الليل والفجر والصباح الباكر، خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبياً، خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وتسود أجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا خلال النهار، مع تكاثر كميات السحب في السماء، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق مختلفة من شمال البلاد. أما خلال ساعات الليل، فيسود جو بارد.

الرياح جنوبية شرقية تتحول مساء إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، فيطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويسود جو مشمس إلى غائم جزئياً مع أجواء باردة في ساعات الصباح.

وتتأثر البلاد بكميات كبيرة من الغبار، ما يزيد من صعوبة الأجواء، خاصة لمرضى الجهاز التنفسي. وفي المناطق الغورية والسهلية والساحلية يكون الجو دافئا لكنه مغبرا، فيما يعود الجو ليصبح باردا بشكل واضح خلال ساعات الليل.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، وخاصة السائقين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.