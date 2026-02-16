حالة الطقس: أجواء معتدلة إلى دافئة وصافية جزئيا

يتوقع أن تسود أجواء معتدلة إلى دافئة وصافية جزئيا اليوم مع استمرار الارتفاع الملموس على درجات الحرارة، يلي ذلك انخفاض واضح الثلاثاء مع طقس غائم جزئيًا وبارد نسبيا وفرصة لهطول زخات مطر شمالا.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الإثنين، صافيا إلى غائم جزئيا ودافئا في المناطق الجبلية، بينما يكون حارا نسبيا في باقي المناطق، مع استمرار الارتفاع الملموس على درجات الحرارة.

وتسود أجواء معتدلة تماما ودافئة إلى حد كبير خلال ساعات النهار حتى في المناطق الجبلية، فيما يصبح الجو باردا نسبيا خلال الليل والفجر والصباح الباكر، خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وتسود أجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا خلال النهار، مع تكاثر كميات السحب في السماء، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق مختلفة من شمال البلاد. أما خلال ساعات الليل، فيسود جو بارد.

الرياح جنوبية شرقية تتحول مساء إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، فيطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويسود جو مشمس إلى غائم جزئيا مع أجواء باردة في ساعات الصباح.

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية.

وتتأثر البلاد بكميات كبيرة من الغبار، ما يزيد من صعوبة الأجواء، خاصة لمرضى الجهاز التنفسي.

وفي المناطق الغورية والسهلية والساحلية يكون الجو دافئا لكنه مغبرا، فيما يعود الجو ليصبح باردا بشكل واضح خلال ساعات الليل.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس غائم جزئيًا وبارد نسبيًا إلى بارد خلال ساعات النهار، مع كميات كبيرة من السحب التي تغطي السماء.

وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار في مناطق أقصى شمال البلاد. ليلا، يكون الطقس باردا بشكل ملحوظ.

أما في الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس معتدل نهارا في المناطق الجبلية والمرتفعة.

ويكون الطقس أكثر اعتدالا ودفئا في المناطق السهلية والساحلية، وتنشط الرياح الشرقية الجافة أحيانًا، ما قد يعكر صفو الأجواء المعتدلة.

ليلا، يصبح الطقس باردا نسبيا في جميع المناطق الجبلية.