حالة الطقس: أجواء غائمة ومغبرة نسبيا

تتأثر البلاد بكميات كبيرة من الغبار، ما يزيد من صعوبة الأجواء، خاصة على مرضى الجهاز التنفسي. ويكون الطقس في المناطق الغورية والسهلية والساحلية دافئا لكنه مغبرا، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض الأحيان.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف، مغبرا أحيانا، وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة. ويسود جو مشمس إلى غائم جزئيا مع أجواء باردة في ساعات الصباح.

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية.

وفي المناطق الغورية والسهلية والساحلية يكون الجو دافئا لكنه مغبرا، فيما يعود الجو ليصبح باردا بشكل واضح خلال ساعات الليل.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس غائم جزئيًا وبارد نسبيًا إلى بارد خلال ساعات النهار، مع كميات كبيرة من السحب التي تغطي السماء.

وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار في مناطق أقصى شمال البلاد. ليلا، يكون الطقس باردا بشكل ملحوظ.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس معتدل نهارا في المناطق الجبلية والمرتفعة.

ويكون الطقس أكثر اعتدالا ودفئا في المناطق السهلية والساحلية، وتنشط الرياح الشرقية الجافة أحيانًا، ما قد يعكر صفو الأجواء المعتدلة. ليلا، يصبح الطقس باردا نسبيا في جميع المناطق الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج، ثم تتحول الرياح إلى شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يسود طقس مستقر ومائل للبرودة خلال ساعات الصباح في مختلف المناطق.

وخلال النهار يكون الجو معتدلاً في المناطق السهلية والساحلية والأغوار، بينما يكون أقل دفئا في المناطق الجبلية.

أما خلال ساعات الليل فيصبح الجو باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في باقي المناطق السهلية والساحلية.

وفي يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس غائم جزئيا وبارد نسبيا إلى بارد خلال ساعات النهار، مع تكاثر كميات من السحب الماطرة في السماء، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد. وخلال ساعات الليل يسود طقس بارد.