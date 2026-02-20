الجمعة دافئ نسبيًا والأحد بارد مع فرصة لهطول الأمطار

يطرأ ارتفاع طفيف على الحرارة اليوم الجمعة، واستقرار غدا السبت.. وأمطار متفرقة متوقعة الأحد مع تحذيرات من الضباب والغبار

يطرأ اليوم الجمعة ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل نهارًا في المناطق الجبلية والمرتفعة، فيما يكون أكثر اعتدالًا ودفئًا في المناطق السهلية والساحلية. وتتنشط أحيانًا الرياح الشرقية الجافة، ما قد يعكر صفو الأجواء المعتدلة.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس باردًا نسبيًا في جميع المناطق الجبلية. وتهب الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج، قبل أن تتحول الرياح إلى شمالية شرقية ثم شرقية معتدلة السرعة، مع بحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، فلا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس مستقر ومائل للبرودة خلال ساعات الصباح في مختلف المناطق. وخلال النهار يكون الجو معتدلًا في المناطق السهلية والساحلية والأغوار، وأقل دفئًا في المناطق الجبلية.

وفي ساعات الليل، يصبح الجو باردًا في المناطق الجبلية، وباردًا نسبيًا في المناطق السهلية والساحلية. وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويشهد يوم الأحد انخفاضًا طفيفًا على درجات الحرارة، مع أجواء غائمة جزئيًا وباردة نسبيًا إلى باردة نهارًا، وتتكاثر السحب الماطرة في سماء البلاد. وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار في مناطق مختلفة، فيما يسود طقس بارد خلال ساعات الليل.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب في المناطق الجبلية، كما دعت مرضى الجهاز التنفسي إلى توخي الحذر بسبب ارتفاع تركيز الغبار في الأجواء.