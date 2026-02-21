حالة الطقس: دافئ ومشمس يتحول مساءً إلى غائم

يستمر الطقس دافئًا ومشمسًا صباحًا، اليوم السبت، ثم تظهر السحب المنخفضة تدريجيًا ويتحول الطقس إلى غائم مساءً، وتهب رياح شرقية نشطة على فترات ويكون الطقس مغبرًا في العديد من المناطق نهارًا، وأثناء ساعات المساء والليل يتحول الطقس إلى بارد.

الأحد: تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مع بقائها فوق معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس باردًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا خلال ساعات النهار، وباردًا بوجهٍ عام أثناء ساعات المساء والليل.

الاثنين: تتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها، ويكون الطقس باردًا وغائمًا وتسقط زخات من الأمطار على فترات في شمال البلاد، واعتبارًا من ساعات بعد الظهيرة - المساء تسقط أمطار خفيفة إلى زخات متفرقة في وسط البلاد وأجزاء من الجنوب، وتهب رياح نشطة.

الثلاثاء: تنخفض درجات الحرارة قليلاً لتصبح حول معدلاتها العامة، ويكون الطقس باردًا بوجهٍ عام وغائمًا جزئيًا إلى غائم، ويستمر هطول زخات متفرقة من المطر في العديد من المناطق خلال ساعات النهار، فيما تتوقف الأمطار ليلاً وتسود أجواء باردة.

الأربعاء: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تستمر حول معدلاتها العامة، ويكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق نهارًا، وأثناء ساعات المساء والليل يكون الطقس رطبًا وباردًا بوجهٍ عام.