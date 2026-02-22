حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة حتى الأربعاء

تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم الأحد، يليها تأثر بكتلة هوائية باردة يوم الإثنين تترافق مع زخات متفرقة من الأمطار قد تكون رعدية أحيانا.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الأحد، غائما جزئيا وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وخلال ساعات النهار، يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا، ويميل الجو إلى الدفء مع تغطية كميات من السحب للسماء.

أما في ساعات المساء والليل، فتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق الشمالية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الإثنين، فتتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة، حيث يكون الجو غائما جزئيا وباردا، خاصة في المناطق الجبلية.

ويطرأ انخفاض إضافي على درجات الحرارة، مع تساقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا وباردا، خاصة في المناطق الجبلية، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا لتصبح حول معدلاتها العامة.

ويسود طقس غائم جزئيًا وبارد نسبيًا إلى بارد نهارًا، مع تغطية كميات كبيرة من السحب الماطرة للسماء.

وتستمر زخات متفرقة من الأمطار في العديد من المناطق خلال ساعات النهار، بينما تتوقف الأمطار ليلا وتسود أجواء باردة.

أما يوم الأربعاء، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس غائم جزئي وبارد نسبيا نهارا، خاصة في المناطق الجبلية، مع تغطية كميات كبيرة من السحب للسماء.

وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق مختلفة من شمال البلاد خلال النهار، فيما يسود طقس رطب وبارد بوجه عام خلال ساعات المساء والليل.

وفي يوم الخميس، لا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس مائل للبرودة صباحا في جميع المناطق.

ويكون الجو غائما جزئيا نهارا، مع تهيؤ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر في بعض المناطق، بينما يكون الجو أقل دفئا في المناطق الجبلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في باقي المناطق السهلية والساحلية.