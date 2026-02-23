حالة الطقس: كتلة هوائية باردة تؤثر على البلاد الإثنين

تستمر الأجواء الباردة والأمطار المتفرقة يوم الثلاثاء، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الأربعاء، فيما يستقر الطقس نسبيًا يوم الخميس دون تغير يذكر، مع بقاء الأجواء مائلة للبرودة خاصة في المناطق الجبلية.

يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد، اليوم الإثنين، بكتلة هوائية باردة، حيث يكون الجو غائما جزئيا وباردا، خاصة في المناطق الجبلية.

ويطرأ انخفاض إضافي على درجات الحرارة، مع تساقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا وباردا، خاصة في المناطق الجبلية، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا لتصبح حول معدلاتها العامة.

ويسود طقس غائم جزئيًا وبارد نسبيًا إلى بارد نهارًا، مع تغطية كميات كبيرة من السحب الماطرة للسماء.

وتستمر زخات متفرقة من الأمطار في العديد من المناطق خلال ساعات النهار، بينما تتوقف الأمطار ليلا وتسود أجواء باردة.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما يوم الأربعاء، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس غائم جزئي وبارد نسبيا نهارا، خاصة في المناطق الجبلية، مع تغطية كميات كبيرة من السحب للسماء.

وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق مختلفة من شمال البلاد خلال النهار، فيما يسود طقس رطب وبارد بوجه عام خلال ساعات المساء والليل.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، لا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس مائل للبرودة صباحا في جميع المناطق.

ويكون الجو غائما جزئيا نهارا، مع تهيؤ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر في بعض المناطق، بينما يكون الجو أقل دفئا في المناطق الجبلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في باقي المناطق السهلية والساحلية.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن ارتفاع موج البحر.