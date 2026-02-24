حالة الطقس: أجواء باردة وغائمة جزئيا

تتحسن الأجواء قليلا الأربعاء مع بقاء الفرصة لهطول أمطار خاصة شمال البلاد. ويطرأ انخفاض جديد على درجات الحرارة يوم الخميس مع زخات مطرية ورياح نشطة. وتحذر الأرصاد من خطر الانزلاق على الطرقات، وتدني الرؤية بسبب الضباب.

طقس غائم وبارد مع زخات مطرية متفرقة اليوم (Getty Images)

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا وباردا، خاصة في المناطق الجبلية، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا لتصبح حول معدلاتها العامة.

ويسود طقس غائم جزئيا وبارد نسبيا إلى بارد نهارا، مع تغطية كميات كبيرة من السحب الماطرة للسماء.

وتستمر زخات متفرقة من الأمطار في العديد من المناطق خلال ساعات النهار، بينما تتوقف الأمطار ليلا وتسود أجواء باردة.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما يوم الأربعاء، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس غائم جزئي وبارد نسبيا نهارا، خاصة في المناطق الجبلية، مع تغطية كميات كبيرة من السحب للسماء.

وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق مختلفة من شمال البلاد خلال النهار، فيما يسود طقس رطب وبارد بوجه عام خلال ساعات المساء والليل.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في باقي المناطق السهلية والساحلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويسود جو بارد نهارا، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وخلال ساعات الفجر والليل يكون الطقس شديد البرودة، مع احتمال تشكّل الصقيع في بعض المناطق.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن ارتفاع موج البحر.