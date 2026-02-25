حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وأمطار متفرقة حتى الجمعة

يتوقع الراصد الجوي أجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا اليوم، مع فرص لسقوط زخات من الأمطار شمال البلاد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة خلال الخميس والجمعة مع استمرار الأمطار المتفرقة والعواصف الرعدية أحيانا، وسط رياح نشطة وبحر مائج.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ويسود طقس غائم جزئي وبارد نسبيا نهارا، خاصة في المناطق الجبلية، مع تغطية كميات كبيرة من السحب للسماء.

وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق مختلفة من شمال البلاد خلال النهار، فيما يسود طقس رطب وبارد بوجه عام خلال ساعات المساء والليل.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في باقي المناطق السهلية والساحلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويسود جو بارد نهارا، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وتسقط أمطار متفرقة على معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وخلال ساعات الفجر والليل يكون الطقس شديد البرودة، مع احتمال تشكل الصقيع في بعض المناطق.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن ارتفاع موج البحر.