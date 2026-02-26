حالة الطقس: انخفاض الحرارة وأمطار متفرقة حتى السبت

تتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة وأجواء غائمة تتخللها أمطار متفرقة قد تصحبها عواصف رعدية، مع نشاط ملحوظ في الرياح وارتفاع حالة البحر.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى غائم وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في باقي المناطق السهلية والساحلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويسود جو بارد نهارا، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وتسقط أمطار متفرقة على معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وخلال ساعات الفجر والليل يكون الطقس شديد البرودة، مع احتمال تشكل الصقيع في بعض المناطق.

الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، قد تصل سرعتها في بعض الهبات 60 كم/ساعة والبحر مائجا.

يوم السبت، يكون الطقس غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية، دون تغير يُذكر على درجات الحرارة.

وتبقى هناك فرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة ومشمسة نهارا في المناطق الجبلية والمرتفعات.

وتكون الأجواء أقل برودة في المناطق السهلية والساحلية، بالتزامن مع نشاط للرياح الشرقية الجافة. وخلال ساعات الليل، يشتد البرد ليسود طقس شديد البرودة في مختلف المناطق.

يوم الإثنين، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويستمر الطقس شديد البرودة صباحا في مختلف المناطق، فيما يكون مشمسا إلى غائم جزئيا خلال ساعات النهار.

ومع حلول المساء، تعود الأجواء لتصبح باردة جدا، خاصة في المناطق الجبلية، وكذلك في المناطق السهلية والساحلية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من اشتداد سرعة الرياح، التي قد تصل في بعض الهبّات إلى نحو 60 كم/ساعة، وما قد يرافق ذلك من مخاطر.

كما نبهت إلى احتمال التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، إضافة إلى تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكّل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

وأشارت كذلك إلى احتمالية تشكّل الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر يومي السبت والأحد، وارتفاع موج البحر.