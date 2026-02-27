انخفاض جديد على درجات الحرارة وأمطار متفرقة وتحذيرات من الرياح والصقيع

تتأثر البلاد بمنخفض جوي يرافقه انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأمطار متفرقة ورياح نشطة قد تصل هبّاتها إلى 60 كم/ ساعة، فيما تسود أجواء شديدة البرودة ليلًا مع تحذيرات من خطر الصقيع والانزلاق على الطرقات.

تشهد البلاد، اليوم الجمعة، انخفاضًا طفيفًا إضافيًا على درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارًا، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، مع هطول أمطار متفرقة على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا. وخلال ساعات الفجر والليل، يشتد البرد بشكل ملحوظ مع احتمال تشكّل الصقيع في بعض المناطق.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبّات قوية قد تصل سرعتها أحيانًا إلى نحو 60 كم/ ساعة، فيما يكون البحر مائجًا.

أما يوم السبت، فيطرأ استقرار نسبي، إذ يكون الطقس غائمًا جزئيًا وباردًا إلى شديد البرودة، لا سيما في المناطق الجبلية، دون تغير يُذكر على درجات الحرارة، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة متفرقة. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا، مع بقاء الأجواء باردة ومشمسة نهارًا في المناطق الجبلية والمرتفعات، وأقل برودة في المناطق السهلية والساحلية، بالتزامن مع نشاط للرياح الشرقية الجافة. وخلال الليل، يشتد البرد مجددًا ليسود طقس شديد البرودة في مختلف المناطق.

وفي يوم الإثنين، لا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، ويستمر الطقس شديد البرودة صباحًا، فيما يكون مشمسًا إلى غائم جزئيًا خلال ساعات النهار، على أن تعود الأجواء لتصبح باردة جدًا مساءً، خاصة في المناطق الجبلية وكذلك السهلية والساحلية.

وحذّرت دائرة الأرصاد الجوية من اشتداد سرعة الرياح التي قد تصل في بعض الهبّات إلى نحو 60 كم/ ساعة، وما قد يرافق ذلك من مخاطر، إضافة إلى احتمال التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وتدنّي مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكّل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

كما نبهت إلى احتمالية تشكّل الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر يومي السبت والأحد، وارتفاع موج البحر.