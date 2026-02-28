حالة الطقس: أجواء باردة حتى الثلاثاء مع ارتفاع طفيف مرتقب

اليوم السبت: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً إلى شديد البرودة، لا سيما في المناطق الجبلية، دون تغير يُذكر على درجات الحرارة. وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة خلال الأيام المقبلة، خاصة في المناطق الجبلية، مع فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق حتى مطلع الأسبوع.

اليوم السبت:

يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً إلى شديد البرودة، لا سيما في المناطق الجبلية، دون تغير يُذكر على درجات الحرارة. وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وخلال ساعات المساء والليل، يميل الجو إلى أن يكون غائماً جزئياً إلى صافٍ، مع اشتداد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، فيما تستمر الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد:

يستمر الطقس غائماً جزئياً وبارداً إلى شديد البرودة في المناطق الجبلية، مع بقاء درجات الحرارة دون تغير ملحوظ، وفرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة متفرقة. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الإثنين:

يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وبارداً إلى شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة. وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء:

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الجو صافياً بوجه عام، مع بقاء الأجواء باردة خاصة في المناطق الجبلية. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنصح الأرصاد المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة في المناطق الجبلية نتيجة تدني درجات الحرارة.