حالة الطقس: أجواء باردة وغائمة جزئيا

يطرأ ارتفاع ملموس على الحرارة يوم الثلاثاء مع أجواء أكثر صفاء، قبل أن تعود للانخفاض الطفيف الأربعاء، حين تتجدد فرص زخات محلية من المطر.

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الإثنين، ويستمر الطقس شديد البرودة صباحا في مختلف المناطق.

ويكون الطقس مشمسا إلى غائم جزئيا خلال ساعات النهار، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

ومع حلول المساء، تعود الأجواء لتصبح باردة جدا، خاصة في المناطق الجبلية، وكذلك في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء، فيكون الطقس صافيا بوجه عام، مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة، خصوصا في المناطق الجبلية.

وخلال ساعات النهار يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا وبارد نسبياً في الجبال، في حين يكون معتدلا ولطيفا في المناطق السهلية والساحلية.

أما ليلا، فتتحول الأجواء إلى باردة إلى شديدة البرودة في مختلف المناطق.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، بينما يكون باردا في المناطق السهلية والساحلية.

وتتهيأ الفرصة خلال النهار لسقوط زخات محلية من المطر على بعض المناطق.

وفي ساعات المساء والليل يميل الجو إلى البرودة النسبية، على أن يشتد البرد فجرا وخلال ساعات الليل المتأخرة.

والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.