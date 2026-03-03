حالة الطقس: تقلبات على الحرارة وتحذيرات من الصقيع والضباب

تشير التوقعات إلى أجواء مستقرة نسبيا مع ارتفاع ملحوظ على الحرارة الثلاثاء، يعقبه انخفاض تدريجي اعتبارا من الأربعاء وحتى الأحد.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، صافيا بوجه عام، مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة، خصوصا في المناطق الجبلية.

وخلال ساعات النهار يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا وبارد نسبيا في الجبال، في حين يكون معتدلا ولطيفا في المناطق السهلية والساحلية.

أما ليلا، فتتحول الأجواء إلى باردة إلى شديدة البرودة في مختلف المناطق.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، بينما يكون باردا في المناطق السهلية والساحلية.

وتتهيأ الفرصة خلال النهار لسقوط زخات محلية من المطر على بعض المناطق.

وفي ساعات المساء والليل يميل الجو إلى البرودة النسبية، على أن يشتد البرد فجرا وخلال ساعات الليل المتأخرة.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الطقس غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

وتبقى خلال ساعات الصباح الباكر فرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق.

تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس شديد البرودة صباحا في المناطق الجبلية، فيما يكون الجو نهارا مشمسا إلى غائم جزئيا في مختلف المناطق.

وخلال ساعات الليل، يستمر الطقس باردا جدا في المرتفعات الجبلية، وأقل برودة في باقي المناطق.

أما في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويسود نهارا طقس مشمس إلى غائم جزئيا وبارد نسبيا.

وخلال اليوم، تتكاثر السحب خاصة فوق المناطق الجبلية، وتغطي كميات كبيرة من السحب الماطرة السماء، مع تهيؤ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد.

ليلا، يكون الطقس باردا في مختلف المناطق.

وفي يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويسود نهارا طقس غائم جزئيا وبارد، مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس باردا إلى شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، إضافة إلى احتمال تشكل الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر الثلاثاء. كما نبهت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.