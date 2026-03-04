حالة الطقس: أجواء باردة وتقلبات طفيفة على الحرارة

تشير التوقعات إلى أجواء باردة خلال الأيام المقبلة مع تقلبات طفيفة على درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض محدود، فيما تبقى الفرصة مهيأة لهطول أمطار محلية ومتفرقة في بعض الفترات، خاصة فوق المناطق الجبلية.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ليسود طقس بارد نهارا، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، بينما يكون باردا في المناطق السهلية والساحلية.

وتتهيأ الفرصة خلال النهار لسقوط زخات محلية من المطر على بعض المناطق.

وفي ساعات المساء والليل يميل الجو إلى البرودة النسبية، على أن يشتد البرد فجرا وخلال ساعات الليل المتأخرة.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الطقس غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

وتبقى خلال ساعات الصباح الباكر فرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق.

تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويسود طقس شديد البرودة صباحا في المناطق الجبلية، فيما يكون الجو نهارا مشمسا إلى غائم جزئيا في مختلف المناطق.

وخلال ساعات الليل، يستمر الطقس باردا جدا في المرتفعات الجبلية، وأقل برودة في باقي المناطق.

والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويسود نهارا طقس مشمس إلى غائم جزئيا وبارد نسبيا.

وخلال اليوم، تتكاثر السحب خاصة فوق المناطق الجبلية، وتغطي كميات كبيرة من السحب الماطرة السماء، مع تهيؤ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد.

ليلا، يكون الطقس باردا في مختلف المناطق.

وفي يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويسود نهارا طقس غائم جزئيا وبارد، مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس باردا إلى شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية.