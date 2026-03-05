حالة الطقس: أجواء متقلبة حتى مطلع الأسبوع

تسود أجواء شديدة البرودة ليلا وفجرا، مع رياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة تنشط أحياناً، وبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، على أن تستمر الأجواء الباردة حتى مطلع الأسبوع.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الخميس، غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

وتبقى خلال ساعات الصباح الباكر فرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق.

تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويسود طقس شديد البرودة صباحا في المناطق الجبلية، فيما يكون الجو نهارا مشمسا إلى غائم جزئيا في مختلف المناطق.

وخلال ساعات الليل، يستمر الطقس باردا جدا في المرتفعات الجبلية، وأقل برودة في باقي المناطق.

والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويسود نهارا طقس مشمس إلى غائم جزئيا وبارد نسبيا.

وخلال اليوم، تتكاثر السحب خاصة فوق المناطق الجبلية، وتغطي كميات كبيرة من السحب الماطرة السماء، مع تهيؤ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد.

ليلا، يكون الطقس باردا في مختلف المناطق.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويسود نهارا طقس غائم جزئيا وبارد، مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس باردا إلى شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب.