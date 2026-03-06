ارتفاع طفيف على الحرارة اليوم وانخفاض تدريجي وفرصة لأمطار متفرقة نهاية الأسبوع

يطرأ اليوم الجمعة ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع أجواء شديدة البرودة صباحًا في المناطق الجبلية، فيما يكون الطقس نهارًا مشمسًا إلى غائم جزئيًا. ويستمر الطقس باردًا ليلًا، خاصة في المرتفعات.

يطرأ، اليوم الجمعة، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مع أجواء شديدة البرودة صباحًا في المناطق الجبلية، فيما يسود خلال ساعات النهار طقس مشمس إلى غائم جزئيًا في مختلف المناطق.

وخلال ساعات الليل يستمر الطقس باردًا جدًا في المرتفعات الجبلية، وأقل برودة في باقي المناطق. وتهب الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما يكون البحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

انخفاض طفيف السبت وفرصة لزخات مطر

ويطرأ يوم السبت انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويسود نهارًا طقس مشمس إلى غائم جزئيًا وبارد نسبيًا. وخلال اليوم تتكاثر السحب، خاصة فوق المناطق الجبلية، مع غطاء من السحب الماطرة يهيئ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد.

أما خلال ساعات الليل فيكون الطقس باردًا في مختلف المناطق. وتهب رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، فيما يبقى البحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: أجواء باردة واحتمال أمطار

وفي يوم الأحد يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويسود نهارًا طقس غائم جزئيًا وبارد، مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد.

وخلال ساعات الليل يكون الطقس باردًا إلى شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية.

تحذير من الضباب

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، نتيجة تشكل الضباب، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.