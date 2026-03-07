حالة الطقس: بارد بين مشمس وغائم جزئيًا

أجواء باردة إلى باردة جدًا، خاصة في ساعات المساء، تستمر حتى الاثنين حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها دون معدلاتها العامة.

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، اليوم السبت، ويكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم، وتهطل زخات متفرقة قليلة، وتنشط الرياح، وأثناء ساعات المساء والليل يسود طقس بارد جدًا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

الأحد: يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا يتحول إلى مشمس خلال ساعات النهار، وخلال ساعات المساء والليل يسود طقس بارد جدًا.

الاثنين: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تستمر دون معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس مشمسًا يتحول إلى غائم ظهرًا، وباردًا بوجهٍ عام خلال ساعات النهار، وباردًا بشكلٍ لافت أثناء ساعات المساء والليل.

الثلاثاء: يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها، وتكون الأجواء صافية إلى غائمة جزئيًا ولطيفة تحت أشعة الشمس نهارًا، فيما يسود طقس بارد صباحًا، وليلاً.

الأربعاء: يستمر ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا بسحب متوسطة وعالية، لطيفًا خلال ساعات النهار، وباردًا بوجهٍ عام أثناء ساعات المساء والليل.