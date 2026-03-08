حالة الطقس: ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى الأربعاء

تشير توقعات الطقس إلى انخفاض درجات الحرارة اليوم الأحد مع أجواء باردة نسبيا واحتمال هطول زخات محلية من الأمطار، على أن تبقى الأجواء مستقرة يوم الإثنين دون تغير يذكر.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ، اليوم الأحد، انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث يسود طقس مشمس إلى غائم جزئي، وبارد نسبيا خلال ساعات النهار.

كما تتهيأ الفرصة لسقوط زخات محلية من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد.

ومع حلول ساعات الليل، يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية.

وتهب الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتخللها أحيانا هبات قوية، فيما يكون البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي يوم الإثنين، لا يطرأ تغير يذكر على الأجواء، حيث يكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صاف، وتبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر.

ويسود خلال ساعات النهار جو دافئ ومعتدل، خاصة في المناطق السهلية والساحلية.

أما خلال ساعات الليل، فيتحول الطقس ليصبح باردا في مختلف المناطق، لا سيما في المناطق الجبلية.

وتهب الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما يكون البحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود خلال ساعات النهار طقس معتدل في المناطق الجبلية والمرتفعة، بينما يكون الجو دافئا ومعتدلا بشكل ملحوظ في المناطق السهلية والساحلية.

ومع حلول ساعات الليل، يصبح الجو باردًا في مختلف المناطق، بما في ذلك الجبلية والسهلية والساحلية.

وتهب الرياح شمالية غربية تتحول أحيانا إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويسود خلال ساعات النهار طقس معتدل في المناطق الجبلية والمرتفعة، في حين يكون الجو دافئا ومعتدلا في المناطق السهلية والساحلية.

ومع حلول ساعات الليل، يصبح الجو باردا نسبيا في مختلف المناطق، خاصة في المناطق الجبلية.