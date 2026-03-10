حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء

تشير توقعات الطقس إلى أجواء مستقرة إجمالا خلال الأيام المقبلة، مع ارتفاعات طفيفة ومتتالية على درجات الحرارة في بداية الأسبوع قبل أن تنخفض قليلا يوم الخميس.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، ويسود خلال ساعات النهار طقس معتدل في المناطق الجبلية والمرتفعة، بينما يكون الجو دافئا ومعتدلا بشكل ملحوظ في المناطق السهلية والساحلية.

ومع حلول ساعات الليل، يصبح الجو باردًا في مختلف المناطق، بما في ذلك الجبلية والسهلية والساحلية.

وتهب الرياح شمالية غربية تتحول أحيانا إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويسود خلال ساعات النهار طقس معتدل في المناطق الجبلية والمرتفعة، في حين يكون الجو دافئا ومعتدلا في المناطق السهلية والساحلية.

ومع حلول ساعات الليل، يصبح الجو باردا نسبيا في مختلف المناطق، خاصة في المناطق الجبلية.

وفي ساعات الليل المتأخر تكون فرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس غائم جزئي ودافئ نسبيا إلى دافئ في معظم المناطق، مع فرصة لزخات متفرقة من المطر في بعض المناطق.

ويكون الجو معتدلا نسبيا خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية، فيما يتحول ليلا إلى بارد إلى شديد البرودة.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي يوم الجمعة، لا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس مستقر ومشمس إلى غائم جزئي، مع أجواء معتدلة نهارا خاصة في المناطق السهلية والساحلية والأغوار. أما خلال ساعات الليل فيسود طقس بارد إلى شديد البرودة.

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس مشمس إلى غائم جزئي ومعتدل إلى حد كبير خلال ساعات النهار، مع فرصة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق. أما ليلا فيسود طقس بارد إلى شديد البرودة.