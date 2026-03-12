حالة الطقس: أجواء مستقرة في نهاية الأسبوع

تبقى الأجواء معتدلة نهارا في معظم المناطق وتميل إلى البرودة ليلا، فيما يستمر الطقس مستقرا نسبيا مع نهاية الأسبوع.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، ويسود طقس غائم جزئي ودافئ نسبيا إلى دافئ في معظم المناطق، مع فرصة لزخات متفرقة من المطر في بعض المناطق.

ويكون الجو معتدلا نسبيا خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية، فيما يتحول ليلا إلى بارد إلى شديد البرودة.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما خلال ساعات الليل فيسود طقس بارد إلى شديد البرودة.

يوم الجمعة، يكون الطقس مغبرا أحيانا وغائم جزئيا إلى صاف مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس مستقر ومشمس، مع أجواء معتدلة نهارا خاصة في المناطق السهلية والساحلية والأغوار.

ويكون الجو باردا نسبيا نهارا وباردا ليلا، خاصة في المناطق الجبلية، وخلال ساعات الليل يتوقع هطول أمطار خفيفة ومتفرقة في بعض المناطق.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، يكون الجو خماسينيا ومغبرا وغائما جزئيا إلى غائم، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

ويسود طقس مشمس ومعتدل إلى حد كبير خلال ساعات النهار، مع فرصة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق، أما ليلا فيسود طقس بارد إلى شديد البرودة.

الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية اليوم والأيام القادمة خاصة يوم السبت مرضى الجهاز التنفسي من زيادة تركيز الغبار في الجو.