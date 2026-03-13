طقس مغبر وارتفاع طفيف بالحرارة الجمعة والسبت وأمطار متوقعة الأحد

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم مغبراً أحياناً مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وأجواء معتدلة نهاراً وباردة ليلاً، مع احتمال أمطار خفيفة متفرقة ليلاً. ويستمر الطقس المغبر يوم السبت قبل انخفاض ملموس على الحرارة الأحد.

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أن الطقس اليوم الجمعة سيكون مغبراً أحياناً وغائماً جزئياً إلى صافٍ، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث تسود أجواء مستقرة ومشمسة ومعتدلة نهاراً خاصة في المناطق السهلية والساحلية والأغوار، فيما يكون الجو بارداً نسبياً نهاراً وبارداً ليلاً، لا سيما في المناطق الجبلية.

وخلال ساعات الليل يُتوقع هطول أمطار خفيفة ومتفرقة في بعض المناطق، مع رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، وبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، فيكون الطقس خماسينياً ومغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم، مع ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. وتسود أجواء مشمسة ومعتدلة نسبياً خلال النهار، مع فرصة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق، بينما يسود ليلاً طقس بارد إلى شديد البرودة. وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأحد، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد بأجواء غير مستقرة، مع توقع هطول أمطار في مناطق مختلفة، وأجواء باردة نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، فيما يستمر تساقط الأمطار على فترات خلال ساعات الليل.

وحذّرت دائرة الأرصاد الجوية مرضى الجهاز التنفسي، خصوصاً يوم السبت، من ازدياد تركيز الغبار في الأجواء خلال الأيام المقبلة.