حالة الطقس: المنخفض الجوي يبدأ بالانحسار الإثنين وارتفاع طفيف الثلاثاء

يبدأ تأثير المنخفض بالتراجع الإثنين مع بقاء الأجواء باردة وفرصة لزخات خفيفة صباحاً، فيما تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها العامة. أما يوم الثلاثاء فيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع أجواء غائمة جزئيا نهارا، على أن تعود فرص الأمطار المتفرقة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلاتها السنوية العامة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتسود أجواء باردة نهارا، تتحول إلى شديدة البرودة ليلا، خاصة في المناطق الجبلية.

وخلال ساعات الصباح تسقط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق، قبل أن يبدأ تأثير المنخفض الجوي بالانحسار تدريجيا مع ساعات الظهيرة.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نسبيا نهارا وباردة ليلا، خاصة في المناطق الجبلية.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة نسبيا مع ظهور الغيوم على فترات، بينما تتهيأ الفرصة مع ساعات المساء والليل لسقوط زخات متفرقة من الأمطار، وذلك مع بداية تأثر المنطقة باضطرابات جوية جديدة، حيث تسود أجواء باردة بشكل ملحوظ.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يكون الطقس غائما بوجه عام وجافا ومغبرا، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، بحيث يصبح الجو حارا نسبيا فوق المناطق الجبلية وحاراً في بقية المناطق.

ومع ساعات المساء تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يتوقع هطول زخات متفرقة من الأمطار في معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، تتأثر البلاد بمنخفض جوي بارد وماطر مصحوب بجبهة هوائية باردة ورطبة، ما يؤدي إلى هطول أمطار في مختلف المناطق الشمالية والوسطى، تمتد أحياناً حتى شمال النقب، مع فرص أعلى للهطول في المناطق الشمالية.

ومع ساعات الليل يزداد الطقس برودة، فيما يستمر تساقط الأمطار على فترات.

أما يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نهارا خاصة في المناطق الجبلية والمرتفعات، بينما تميل للدفء في المناطق السهلية والساحلية.

ومن المتوقع هطول أمطار على فترات، خصوصا خلال ساعات الصباح، فيما يصبح الطقس باردا نسبيا ليلا في مختلف المناطق الجبلية.