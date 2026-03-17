حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة

تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة تقلبات جوية ملحوظة، حيث يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء مع أجواء مستقرة نسبياً، قبل أن تتأثر المنطقة بحالة من عدم الاستقرار مساء الأربعاء.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نسبيا نهارا وباردة ليلا، خاصة في المناطق الجبلية.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة نسبيا مع ظهور الغيوم على فترات، بينما تتهيأ الفرصة مع ساعات المساء والليل لسقوط زخات متفرقة من الأمطار، وذلك مع بداية تأثر المنطقة باضطرابات جوية جديدة، حيث تسود أجواء باردة بشكل ملحوظ.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يكون الطقس غائما بوجه عام وجافا ومغبرا، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، بحيث يصبح الجو حارا نسبيا فوق المناطق الجبلية وحاراً في بقية المناطق.

ومع ساعات المساء تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يتوقع هطول زخات متفرقة من الأمطار في معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، تتأثر البلاد بمنخفض جوي بارد وماطر مصحوب بجبهة هوائية باردة ورطبة، ما يؤدي إلى هطول أمطار في مختلف المناطق الشمالية والوسطى، تمتد أحياناً حتى شمال النقب، مع فرص أعلى للهطول في المناطق الشمالية، تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا.

ومع ساعات الليل يزداد الطقس برودة، فيما يستمر تساقط الأمطار على فترات.

الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

أما يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نهارا خاصة في المناطق الجبلية والمرتفعات، بينما تميل للدفء في المناطق السهلية والساحلية.

ومن المتوقع هطول أمطار على فترات، خصوصا خلال ساعات الصباح، فيما يصبح الطقس باردا نسبيا ليلا في مختلف المناطق الجبلية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية، والتزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.